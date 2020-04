Tschechische Regierung stellt Exit-Plan für Corona-Maßnahmen vor

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien will die wegen der Coronaseuche im Einzelhandel und im Gastgewerbe eingeführten Beschränkungen bis zum 8. Juni schrittweise abbauen und zur Normalität zurückkehren.



Das gab Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekannt. Bereits ab Montag dürfen Handwerksbetriebe, Wochenmärkte und Autohändler wieder öffnen; später folgen in zweiwöchigen Abständen kleinere und dann größere Einzelhandelsgeschäfte. Restaurants, Hotels und große Einkaufszentren bekommen als letzte grünes Licht.

Gute Nachrichten gab es auch für Kulturschaffende: Ab der zweiten Juniwoche sollen Theatervorstellungen und andere Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich sein. Voraussetzung sei bei alledem, dass sich die epidemiologische Lage weiter positiv entwickele, warnte Gesundheitsminister Adam Vojtech. Er mahnte zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Es hänge von jedem Einzelnen ab, ob man die Maßnahmen wie geplant lockern könne.

Die Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit bleibt vorerst unbefristet bestehen. Das Kabinett beschloss zudem, dass bis zu 360 Soldaten zu Hilfseinsätzen in Pflegeheime geschickt werden sollen. In Tschechien gab es bis Dienstagabend 6101 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 161 Menschen starben./hei/DP/fba