Tschechische Notenbank erhöht Leitzins überraschend

PRAG (dpa-AFX) - Die Tschechische Nationalbank CNB hat am Mittwoch ihren Leitzins überraschend angehoben.



Der Leitzins werde von 0,75 Prozent auf jetzt 1,00 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Mittwoch in Prag mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Zins gerechnet.

Das robuste Wirtschaftswachstum und die niedrige Arbeitslosigkeit sprachen für eine Leitzinsanhebung. Die Notenbank will offenbar eine Überhitzung verhindern. Zudem ist die tschechische Krone zuletzt unter Druck geraten. Viele Experten hatten eine Erhöhung erst auf der nächsten Sitzung am 2. August erwartet, da dann auch neue Projektionen vorgelegt werden.

Dies ist die vierte Zinserhöhung seit einem Jahr. Damals hatte Tschechien den Mindestkurs von 27 Kronen je Euro aufgegeben. Nach der Entscheidung am Mittwoch legte der Kurs der Krone zu./jsl/bgf/jha