Tschechische Koalition streitet über Haushalt 2020

PRAG (dpa-AFX) - Die tschechische Minderheitsregierung streitet über den Haushalt für das kommende Jahr.



Die Sozialdemokraten, der Juniorpartner in der Koalition mit der populistischen ANO, fordern mehr Geld für Sicherheit, Soziales, Gesundheit und Entwicklungshilfe. Der derzeitige Entwurf sei unrealistisch und zu konservativ, erklärte ihr Vorsitzender Jan Hamacek am Montag.

In einem Schreiben an Regierungschef Andrej Babis forderte der Innenminister nach Angaben der Agentur CTK zudem erneut die Einführung einer Bankensteuer. Die meisten Banken in Tschechien sind in ausländischem Besitz.

Babis lehnt die Forderungen des kleineren Koalitionspartners ab. Es liege in der historischen DNA der Sozialdemokraten, dass immer Geld da sei, kritisierte der Unternehmer und Multimilliardär jüngst. Die beiden Parteien waren zuletzt in der Frage der Besetzung des Kulturministeriums aneinandergeraten. Die Regierung steht seit Monaten unter Druck.

Ende Juni hatten mehr als 280 000 Menschen bei einer Großdemonstration in Prag den Rücktritt von Babis gefordert. Hintergrund ist, dass dem 64-Jährigen eine Anklage wegen mutmaßlichen Betrugs bei EU-Fördermitteln droht./hei/DP/zb