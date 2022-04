PRAG (dpa-AFX) - Inmitten des Ukraine-Kriegs sind tschechische Diplomaten nach Kiew zurückgekehrt. Sie hissten am Mittwoch vor dem Gebäude der dortigen Botschaft die weiß-rot-blaue Nationalfahne ihres Landes, wie das Außenministerium in Prag mitteilte. Das sei einer von vielen Schritten, mit denen man der Ukraine Unterstützung zusichere, hieß es. Unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hatte Tschechien seine Botschaftsmitarbeiter in Sicherheit gebracht.

Vor knapp einem Monat hatte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala mit seinen Kollegen aus Polen und Slowenien Kiew besucht. Seine liberalkonservative Regierung unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen und humanitärer Hilfe. Zudem hat Tschechien Schätzungen der Behörden zufolge bereits mehr als 300 000 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, die meisten davon Frauen und Kinder.

Inzwischen sei es zu einer Verlangsamung, vielleicht sogar zu einem Stopp des Flüchtlingszustroms gekommen, sagte Innenminister Vit Rakusan nach einer Kabinettssitzung in Prag. Mehr Ukrainer würden Tschechien derzeit mit dem Zug verlassen, als Neuankömmlinge hinzukämen. Die Hilfe funktioniere effektiv, niemand müsse auf der Straße schlafen./hei/DP/men