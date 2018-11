Tschechiens Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet

FRANKFURT/PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien hat die Notenbank ihren Zinserhöhungskurs wie erwartet fortgesetzt.



Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent angehoben, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Es war die siebte Zinserhöhung im aktuellen Zyklus. Außerdem hat die Zentralbank ihren Zins zum vierten Mal in Folge erhöht. Von Volkswirten war der aktuelle Zinsschritt erwartet worden.

Auch im kommenden Jahr wird in Tschechien mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet. Der Markt gehe davon aus, dass der Leitzins in der ersten Jahreshälfte 2019 noch um bis zu 0,5 Prozentpunkte steigen könnte, hieß es in einem Kommentar der Commerzbank.

Keine andere Notenbank in Europa dreht derzeit schneller an der Zinsschraube als die Zentralbank in Prag. Zum Vergleich: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, den Leitzins noch mindestens über den Sommer 2019 auf dem aktuellen Rekordtief von Null Prozent zu belassen. Die Prager Zentralbank will verhindern, dass die Konjunktur in Tschechien überhitzt. Zuletzt war die Wirtschaft des Landes vergleichsweise stark gewachsen./jkr/bgf/fba