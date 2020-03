Tsann Kuen Enterprise: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Millicom":

Für die Aktie Tsann Kuen Enterprise stehen per 26.03.2020, 06:41 Uhr 3.15 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Tsann Kuen Enterprise zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Tsann Kuen Enterprise haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Tsann Kuen Enterprise beläuft sich mittlerweile auf 3,45 . Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,18 erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,83 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 3,52 . Somit ist die Aktie mit -9,66 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tsann Kuen Enterprise damit 18,15 Prozent über dem Durchschnitt (-19,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -17,92 Prozent. Tsann Kuen Enterprise liegt aktuell 16,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tsann Kuen Enterprise investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.