Trustmark-Aktie: Zahlt 5 Millionen Dollar zur Beilegung von Bundesanklagen!

Trustmark National Bank, eine Tochtergesellschaft der Trustmark Corp. (NASDAQ:TRMK), hat sich mit drei Bundesaufsichtsbehörden – dem Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), dem Department of Justice (DOJ) und dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) – auf einen Vergleich in Höhe von 5 Millionen US-Dollar geeinigt, der die Vorwürfe ausräumt, dass die Bank bei der Vergabe von Hypothekenkrediten in mehrheitlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung