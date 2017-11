Trusted Shops Abmahnstudie 2017 stützt DIHK-Kritik: Abmahnvereine werden zum Problem für Online-Händler (FOTO)

Köln (ots) -Mehr als jeder zweite Online-Händler ist in den vergangenen zwölfMonaten mindestens einmal abgemahnt worden - so ein Ergebnis derStudie "Abmahnungen im Online-Handel" von Trusted Shops. Damit stiegdie Quote der Abmahnopfer in den vergangenen zwei Jahren jeweils umdurchschnittlich vier Prozent. Die finanziellen Belastungen darauszwingen Shop-Betreiber zunehmend in die Knie. Die Umfrageergebnissebekräftigen die Kritik des Deutschen Industrie- und Handelskammertag(DIHK) an der gängigen Praxis der Abmahnvereine. Erst im Sommerbeklagte DIHK-Chefjustiziar Wernicke den zunehmendenAbmahnmissbrauch.Jeder zweite Online-Händler sieht Existenz bedrohtDie Ergebnisse der Abmahnstudie von Trusted Shops liegen nun dassechste Mal in Folge vor. Das Meinungs- und Stimmungsbild unter denOnline-Händlern hat sich in den letzten zwölf Monaten nochmalsverschlechtert. Grund hierfür sind steigende Abmahnungsfälle: 680 der1.530 Online-Händler traf es in den vergangenen zwölf Monaten, einZuwachs von 4 Prozent im Vergleich zum Umfrageergebnis des Vorjahres.Im Schnitt werden pro Abmahnung 1.300 Euro fällig - theoretisch: Beiden Befragten der diesjährigen Umfrage summierten sich diegeforderten Kosten allerdings auf durchschnittlich 4.700 Euro. Dasliegt daran, dass etliche Umfrageteilnehmer schon ein zweites Maloder häufiger betroffen waren und zusätzlich Vertragsstrafen zahlenmussten. Die im Wiederholungsfall fälligen Vertragsstrafen fallendeutlich höher aus und summieren sich auf bis zu 9.000 Euro. Vordiesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass 51 Prozent derdiesjährigen Befragten die gegenwärtige Abmahnpraxis als akutexistenzgefährdend einstufen.Abmahnvereine am Pranger: Studie untermauert DIHK-KritikDer Unmut richtet sich aber weniger gegen das Instrument derAbmahnung an sich. Im Fokus stehen vielmehr bestimmte Abmahnvereine:"Die gängige Praxis einiger Abmahnvereine dient weniger dem fairenWettbewerb als vielmehr wirtschaftlichen Eigeninteressen", so Dr.Carsten Föhlisch, Leiter der Rechtsabteilung von Trusted Shops. "Denabgemahnten Online-Händlern fehlt meist jeglicher Vorsatz. Es werdenbewusst einfachste Fehler abgemahnt, die für den Wettbewerb nichtrelevant sind, aber im Tagesgeschäft immer wieder passieren können.Es geht ganz klar darum, mit Vertragsstrafen bei künftigen VerstößenGeld zu verdienen."Zwar mahnen Mitbewerber laut Trusted Shops Abmahnstudie insgesamtam häufigsten ab (in 51 Prozent der Fälle), aber sämtlichenachfolgende Plätze im "Abmahn-Ranking" belegen Abmahnvereine. Eineinzelner Verein hat 22 Prozent aller Abmahnungen ausgesprochen, wasinnerhalb der Vereine sogar 59 Prozent entspricht. Die Ergebnisseuntermauern die Forderung des DIHK an den Gesetzgeber, denAbmahnmissbrauch einzudämmen.Achillesferse "Widerrufsrecht"Ein Blick auf die häufigsten Abmahngründe zeigt, dass dasWiderrufsrecht bei vielen Online-Händlern eine offene Flankedarstellt: Fast ein Viertel (23 Prozent) aller Abmahnungen hattenVerstöße gegen das Widerrufsrecht zum Anlass - ein Plus von 6 Prozentim Vergleich zu den Trusted Shops-Ergebnissen des Vorjahres. Dabeisind es meist Details, die beanstandet werden: Vielfach sind dieWiderrufsbelehrungen unvollständig oder veraltet, eine Telefonnummerfehlt oder ist nur kostenpflichtig erreichbar, einMuster-Widerrufsformular ist nicht vorhanden oder fehlerhaft."Dies zeigt, dass die Komplexität der Vorschriften imOnline-Handel trotz Musterformulierungen des Gesetzgebers immer nochzu hoch ist. Es ist angebracht, insbesondere die zahlreichenInformationspflichten auf den Prüfstand zu stellen", so Föhlischweiter. Auch die Internethändler sehen in erster Linie denGesetzgeber in der Pflicht, gegen den Abmahnmissbrauch vorzugehen. Soführt die Forderung nach vereinfachten Gesetzen die Liste an (14Prozent). Auch die Anwaltskosten für Abmahnungen sollten nach Ansichtder Händler gesetzlich limitiert werden (13 Prozent). Gleich vieleappellieren an die Gerichte, missbräuchliche Abmahnungen häufigerzurückzuweisen. Details zur Trusted Shops-Umfrage:- Durchführungszeitraum: 8. September bis 17. Oktober 2017- Teilnehmer: 1.530 Befragte (Online-Händler)- Methode: Online-BefragungÜber Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. DasKölner Unternehmen stellt mit dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz,dem Kundenbewertungssystem und dem Abmahnschutz ein"Rundum-sicher-Paket" bereit: Anhand von strengen Einzelkriterien wiePreistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft TrustedShops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mitdem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sindVerbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert. Darüberhinaus sorgt das Kundenbewertungssystem für nachhaltiges Vertrauenbei Händlern und bei Käufern. Das Trusted Shops Projekt "Locatrust"verhilft lokalen Händlern zu echten Bewertungen ihrer Kunden. Damitbietet Trusted Shops lokalen Händlern die Möglichkeit, mehrSichtbarkeit für ihr Geschäft und ihr Sortiment im Netz zu schaffen,um den Local Commerce zu stärken. Das Projekt wird im Rahmen desStrukturfonds EFRE (Europäische Fonds für Regionale Entwicklung) vonder Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen:http://www.trustedshops.dePressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 KölnTel.: 0221 - 775 367 531E-Mail: mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHRene WeberStraßenbahnring 320251 HamburgTel.: 040 - 450 210 614E-Mail: rene.weber@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell