Trusted Brands 2018: Nachhaltigkeit ist Frauensache

Stuttgart (ots) - Repräsentative Verbraucherbefragung zuBioprodukten und Markentreue - mehr als die Hälfte der befragtenKonsumenten ist bereit, für regionale Produkte mehr Geld auszugebenBio- und regional produzierte Produkte sind für Frauen wichtigerals für Männer. Rund 60 Prozent der befragten Frauen finden, es lohntsich auf Bio-Qualität zu setzen, und sie sind zudem bereit, mehr Geldfür regionale Produkte auszugeben. Dies ist ein Ergebnis der Studie"Trusted Brands 2018" von Reader's Digest, zu der 4000 Deutsche ab 18Jahren bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden. Nur jeder dritteMann glaubt, mit Bio-Produkten etwas für seine Gesundheit zu tun, beiFrauen sind es 42 Prozent. Knapp jede zweite Frau geht außerdem davonaus, dass sie mit Bioprodukten das Wohl der Tiere fördert, bei denMännern sind es 35 Prozent.Für mehr als die Hälfte der Befragten ist es wichtig, dass bei derHerstellung von Produkten auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Fastgenauso wichtig ist die Herkunft eines Produktes: Deutsche Markengenießen ein hohes Vertrauen. Tendenziell ist Männern und jungenMenschen die Produktherkunft nicht ganz so wichtig, aber zwei vondrei Frauen bringen deutschen Marken besonders großes Vertrauenentgegen.Wenn es um die Verlässlichkeit einer Marke, ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis und einen guten Kundenservice geht, gibtes kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ob eine Markedigital gut aufgestellt ist, immer etwas Neues zu bieten hat oderbesonders kreativ daher kommt, das halten die deutschen Verbrauchermit nur 30 Prozent Zustimmung für eher unwichtig.Kern der Untersuchung ist eine breite Markenbefragung. Insgesamtnennen Konsumenten in der Studie "Trusted Brands 2018" 3895verschiedene Marken in 27 Produktkategorien. Sieger 2018 sind: Abtei,Allianz, Almased, Aspirin, Bahlsen, C&A, Deutsche Telekom, Dr.Oetker, Edeka, Eucerin, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Iberogast,Kind, Miele, Milka, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse,Teekanne, TUI, Volkswagen, Whiskas, Wick.Tabellen unter: http://ots.de/U6E1hx