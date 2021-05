Trusted Brand Studie 2021: Karriere wird den Menschen in Deutschland seit der Pandemie immer unwichtiger, gleichzeitig gewinnt das Internet an Bedeutung

Stuttgart (ots) - - Aktuelle, repräsentative Ergebnisse der Reader's Digest Studie "Trusted Brand 2021" zeigen eine deutliche Werteverschiebung.- Gesundheit ist den Menschen in Deutschland am wichtigsten.- Nur 39 Prozent der Befragten ist die Karriere 2021 wichtig, vor fünf Jahren waren es noch 46 Prozent.- 65 bis 53 Prozent der Bevölkerung vertrauen öffentlich-rechtlichen Medien, Tageszeitungen und Magazinen.- Internet ist wichtig, aber nicht immer vertrauenswürdig: Facebook, Instagram, Twitter & Co. genießen bei 10 Prozent der Befragten Vertrauen.Das zurückliegende Jahr hat vielen vor Augen geführt, dass so einiges im Leben eben nicht selbstverständlich ist. Die aktuelle Studie Reader's Digest "Trusted Brand 2021" zeigt, was den Menschen am Herzen liegt, welche Werte für sie zählen und welchen Medien sie ihr Vertrauen schenken. Ganz klar steht an erster Stelle die Gesundheit. Mehr als 90 Prozent (92 %) stellen sie an die Spitze der 19 vorgegebenen persönlich wichtigen Aspekte im Leben, vor fünf Jahren waren es 89 Prozent. Das unmittelbare Umfeld, die eigene Umgebung und die Familie und soziale Kontakte bleiben mit jeweils mehr als 70 Prozent ebenso weiter an der Spitze dieser Liste. Deutlich abgenommen hat hingegen der Wille, Karriere zu machen: Im Pandemiejahr ist der berufliche Erfolg nur noch für 39 Prozent der Erwachsenen ab 18 Jahre wichtig, vor fünf Jahren war es noch knapp die Hälfte der Bevölkerung (46 %).Fast ebenso wichtig wie der Freundeskreis ist für die Menschen in Deutschland das Internet: 70 Prozent der Befragten ab 18 Jahre bestätigen das Internet als einen (sehr) wichtigen Aspekt in ihrem Leben. In den vergangenen zwei Jahren ist dieser Wert um rund 13 Prozent gestiegen, was sicher am höheren Informationsbedürfnis währende die Pandemie liegt. Wobei Smartphone und Tablet "nur" jedem Zweiten (sehr) wichtig sind, im 5-Jahres-Vergleich stieg dieser Wert deutlich, 2017 war es ein gutes Drittel, denen ein solches Mobile Device wichtig war. Soziale Medien werden nur von jedem vierten Befragten als (sehr) wichtig betitelt und bleiben weiter am Ende der Liste, unabhängig vom Geschlecht. Nach Altersgruppen liegt da lediglich die sogenannte GenZ (18-25 Jahre) mit 41 Prozent deutlich über dem Schnitt.Generell genießen die klassischen Medien in der Bevölkerung ein hohes Vertrauen: Drei von vier Menschen vertrauen den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, 63 Prozent deren Radiosendern, 62 Prozent den Tageszeitungen und 58 Prozent den überregionalen Tageszeitungen und Nachrichten-Websites, 53 Prozent den Magazinen. Obwohl für die GenZ das Internet wichtig ist, rutscht das Vertrauen in die Sozialen Medien in der Gesamtbevölkerung bei Facebook, Instagram, Twitter, TikTok & Co. unter die 10-Prozent-Marke. Internet ist also wichtig, aber nicht immer vertrauenswürdig.Laut der Studie "Trusted Brand 2021" treten Karriereaspekte über die letzten fünf Jahre deutlich in den Hintergrund. Karriere und beruflicher Erfolg sind heute nur noch für 39 Prozent der Befragten wichtig, 2017 war die Karriere noch für knapp die Hälfte der Bevölkerung sehr wichtig (46 %). Deutliche Unterschiede gibt es hier in den Altersgruppen: Während in der Generation Z (18-25 Jahre) zwei Drittel die Karriere wichtig finden, sind es in der Generation Y (26-39 Jahre) nur noch die Hälfte und ab einem Alter von 40 Jahren nimmt der berufliche Erfolg deutlich an Bedeutung ab - ein Drittel im Alter zwischen 40 und 59 findet dann noch Bestätigung im Beruf."Es wird immer klarer, dass Unternehmen Haltung und gesellschaftliches Engagement zeigen müssen", sagt Andreas Schröder, Geschäftsführer von Reader's Digest Deutschland Verlag Das Beste. "Gerade in diesen Zeiten benötigen die Menschen Orientierung an den Werten, die für sie von wesentlicher Bedeutung sind. Unsere Trusted Brand Studieninitiative gehört nicht nur aus diesem Grund zu den wichtigen Gradmessern gesellschaftlicher Befindlichkeit."Die Studie untersucht zudem den Vertrauensstatus der Deutschen in Bezug auf Unternehmen und ihre Marken. Zu den Vertrauenswürdigsten Marken 2021 gehören: Abtei, Allianz, Aspirin, Bosch, C&A, Dr. Oetker, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Hohes C, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Rügenwalder Mühle, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick. In weiteren Kategorien nach Leistung wie z.B. Qualität, Umweltschutz, Innovationskraft, Kundenzufriedenheit konnten sich an der Spitze zudem als höchst vertrauenswürdig positionieren: Miele, Apple, Frosch, Amazon und Aldi.Reader's Digest erhebt mit den Trusted Brand Studien seit mehr als 20 Jahren alljährlich den Vertrauensstatus der Menschen in Deutschland zu verschiedenen Themen. Das Magazin Reader's Digest ist mit einer Auflage von rund 200.000 verkauften Exemplaren eines der meistverkauften Monatsmagazine in Deutschland und erreicht 1,4 Millionen Leser und Leserinnen. Das Unternehmen Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH gehört zur europaweit operierenden Grupo CIL mit Sitz in Madrid.Untersuchungssteckbrief: Die Trusted Brand Studie beschäftigt sich intensiv mit der Vertrauenslage der Menschen in Deutschland und ist seit vielen Jahren Vorreiter für andere Studien dieser Art. Mit der aktuell vorliegenden Studie werden auch Fragestellungen rund um die Beziehung zwischen Konsument und Marke beleuchtet - wie nah stehen Marken den Konsumenten. Reader's Digest Deutschland hat mit dem Institut Dialego, Aachen, einen Weg eingeschlagen, der ein interessantes Monitoring von Marken und ihren Stärken aus Sicht der Verbraucher erlaubt. Der besondere Gradmesser zum Verbrauchervertrauen ist, dass die Frage nach den vertrauenswürdigsten Marken offen, also ohne jegliche Markenvorgabe, gestellt wird. Der Konsument allein gibt preis, welche Vertrauensmarke bei ihm ganz obenan steht. Im Januar 2021 wurden dazu bevölkerungsrepräsentativ 4000 in Deutschland lebende Menschen ab 18 Jahren online befragt und ihre Beziehung zu den Marken untersucht.Weitere Informationen sowie Grafiken finden Sie hier: rd-markengut.deTrusted Brands 2021 Top 10 Ergebnisse jeder Branche unter: dialego.de