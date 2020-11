Trupanion: Das dürfte so richtig spannend werden!

Für die Aktie Trupanion aus dem Segment "Lebens- und Krankenversicherung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 10.11.2020, 16:46 Uhr, ein Kurs von 85.18 USD geführt.

Wie Trupanion derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Trupanion erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (52,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -38,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 85,18 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Trupanion erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Trupanion gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 236,19 insgesamt 466 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 41,76 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Trupanion-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 47,97 USD. Der letzte Schlusskurs (85,18 USD) weicht somit +77,57 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (77,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,26 Prozent), somit erhält die Trupanion-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Trupanion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

