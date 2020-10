Trumps neueste Corona-Tests wieder negativ

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes in den letzten Tagen mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere Tests hätten an aufeinander folgenden Tagen ergeben, dass das Coronavirus nicht mehr nachweisbar sei, sagte Sean Conley am Montag (Ortszeit). Es sei unter anderem ein Abbott-Binaxnow Antigen-Test genutzt worden, aber auch andere Testverfahren und Laboruntersuchungen.

Man sei sich sicher, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei. Bei Trump war Anfang Oktober ein Test positiv ausgefallen. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt übers Wochenende ließ er sich bald wieder entlassen, was erhebliche Kritik verursachte. Bis heute ist unklar, wie schwer seine Symptome wirklich waren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur