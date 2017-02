Trumps Wirtschaftspolitik: Jeder Dritte fürchtet Verluste beim eigenen Vermögen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der wirtschaftspolitische Kurs der neuen US-Regierung beschäftigtauch die Sparer in Deutschland: Knapp ein Drittel erwartet negativeAuswirkungen auf das eigene Vermögen. Zu diesem Ergebnis kommt dasaktuelle Anlage-Barometer der Deutsche Börse Commodities GmbH, dasauf einer repräsentativen Emnid-Umfrage basiert. Insgesamt sorgensich derzeit 58 Prozent der Deutschen um ihr eigenes Vermögen - einAnstieg um fast zehn Prozentpunkte seit Oktober 2016. Geht es um dieallgemeine Situation an den Finanzmärkten, schätzen zwei Drittel derDeutschen die Lage als unsicher ein. Damit bleibt die gefühlteUnsicherheit seit Oktober auf konstant hohem Niveau."Viele Sparer sind aufgrund der weltweiten Entwicklungenbeunruhigt und sorgen sich verstärkt um ihr privates Vermögen", sagteMichael König, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH."Die deutsche Bevölkerung vertraut daher auf Anlageklassen mitgeringem Risiko." Wie in den beiden vorherigen Umfragen in 2016 gebendie Deutschen an, dass sie frei verfügbares Kapital vor allem inImmobilien, Tages- oder Festgeldkonten, Sparbücher sowie Goldinvestieren würden. Mit Blick auf die anhaltend niedrigen Zinsenwenden sich gleichzeitig aber auch mehr Deutsche riskanterenAnlageklassen zu. 21 Prozent können sich ein Investment in Aktienvorstellen - im Oktober 2016 lag dieser Wert noch sechs Prozentpunkteniedriger.In der deutschen Hauptstadt ist die Verunsicherung angesichts derNachrichten aus den USA besonders groß - mehr als die Hälfte derBerliner befürchtet negative wirtschaftliche Auswirkungen durch dieTrump-Regierung. Das Vertrauen in Gold als sicherer Hafen istentsprechend hoch: In der aktuellen Situation können sich zweiDrittel der Berliner vorstellen, in das Edelmetall zu investieren.Bundesweit zeigen 39 Prozent Bereitschaft Gold zu kaufen.Die aktuell hohe Nachfrage nach Gold belegen auch dieMittelzuflüsse in Xetra-Gold: Der Bestand des mit physischem Goldhinterlegten Wertpapiers ist seit der Wahl des neuen US-Präsidentenim November um mehr als 40 Prozent angestiegen. Für jedenAnteilschein Xetra-Gold wird im Zentraltresor für deutscheWertpapiere genau ein Gramm Gold hinterlegt. Aktuell wird einRekordbestand von 160,8 Tonnen Gold verwahrt.Über das Anlage-BarometerDie in dieser Mitteilung verwendeten Daten wurden vomMarktforschungsinstitut Kantar Emnid (zuvor TNS Emnid) erhoben. DieStichprobengröße ist 1.004. Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 2. biszum 7. Februar 2017 durchgeführt. Die Daten wurden mittelsTelefonbefragung erhoben und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 25 Jahren.Über Xetra-GoldXetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) ist eine von der Deutsche BörseCommodities GmbH emittierte, zu 100 Prozent mit Gold unterlegteInhaberschuldverschreibung, die einen Auslieferungsanspruch aufphysisches Gold verbrieft. Jede einzelneXetra-Gold-Schuldverschreibung räumt dem Investor das Recht ein, vonder Emittentin die Lieferung von einem Gramm Gold zu verlangen. Dabeiunterhält die Emittentin für Xetra-Gold-Schuldverschreibungen eineentsprechende Menge Gold in physischer Form und in begrenztem Umfangin Form von Buchgoldansprüchen. In der Gestalt eines Wertpapiers istXetra-Gold fungibel und genauso leicht übertragbar wie eine Aktie. InDeutschland ist es auch Versicherungsgesellschaften erlaubt, imRahmen der Rohstoffquote bis zu fünf Prozent Xetra-Gold für ihrgebundenes Vermögen zu erwerben. Die internationale Terminbörse Eurexbietet Futures und Optionen auf Xetra-Gold an. Außer in Deutschlandist Xetra-Gold zum öffentlichen Vertrieb in Österreich, Luxemburg undGroßbritannien zugelassen. Die vollständigen Angaben zu denXetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen, insbesondere zu denBedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem Verkaufsprospektzu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen bei der Deutsche BörseCommodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn kostenfreierhältlich oder kann unter www.xetra-gold.com heruntergeladen werden.Über die Deutsche Börse Commodities GmbHDie Xetra-Gold-Emittentin Deutsche Börse Commodities GmbH mit Sitzin Eschborn ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutsche Börse AG,der Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, DZ Bank AG, B. Metzler seel.Sohn & Co. KGaA sowie der Schweizer Bank Vontobel. Beteiligt istaußerdem Umicore AG & Co. KG, eine Konzerntochter der Umicore s.a.,die weltweit mehrere Goldraffinerien betreibt und Goldbarrenherstellt. Der einzige Geschäftszweck der Emittentin ist es, demMarkt die zu 100 Prozent mit Gold unterlegte SchuldverschreibungXetra-Gold zur Verfügung zu stellen und einen effizienten,transparenten und kostengünstigen Handel dieser Verbriefungsform vonphysischem Gold zu ermöglichen.Pressekontakt:Patrick KalbhennTelefon: +49-(0) 69-2 11-1 15 00E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.comOriginal-Content von: Xetra-Gold, übermittelt durch news aktuell