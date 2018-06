Trumps Wirtschaftsberater Kudlow aus Krankenhaus entlassen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er dort wegen eines Herzinfarkts behandelt worden war.



Seine Genesung verlaufe aus Sicht der Ärzte sehr gut, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch mit. Der Präsident und die Regierung seien froh, dass Kudlow wieder zu Hause sei.

Der 70-Jährige hatte am Montag einen leichten Herzinfarkt erlitten und musste im Militärkrankenhaus Walter Reed behandelt werden.

Kudlow gilt als eine der Schlüsselfiguren in der umstrittenen Handelspolitik des Weißen Hauses. Er war an der Politik Trumps auf dem G7-Gipfel in Kanada beteiligt, die zum Eklat führte und die Partner der USA verprellte./hma/DP/tos