Trumps Strafzölle: Wirtschaft setzt auf Brasilien-Geschäft

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Handelskonflikts und US-Strafzöllen gegen europäische Unternehmen setzt die deutsche Wirtschaft auf einen Ausbau des Brasilien-Geschäfts.



Besondere Hoffnung setze man in einen baldigen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem von Brasilien angeführten Wirtschaftsbündnis Mercosur, sagte Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung im Bundesverband der Deutschen Industrie, am Mittwoch in Berlin. "Das Abkommen wäre auch ein politisches Signal."

Nach Jahren mit einer tiefen Rezession wächst die Wirtschaft im größten Land Lateinamerikas wieder, 1600 deutsche Unternehmen sind mit rund 250 000 Mitarbeitern bereits in Brasilien tätig - Deutschland ist der viertgrößte Handelspartner.

Vom 24. bis 26. Juni finden zum Ausbau der Handelsbeziehungen die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Köln statt. Die Domstadt ist Partnerstadt von Rio de Janeiro und setzt auf einen Ausbau etwa der Recycling- und Müllentsorgungswirtschaft. Zudem versucht sie, eine Niederlassung des viertgrößten Flugzeugbauers Embraer nach Köln zu holen. Zwar hat Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern einen riesigen Binnenmarkt, aber auch deren Unternehmen dringen zunehmend in das internationale Geschäft.

Das Land ist zudem in ähnlichem Maße von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen auf Stahl betroffen. 2017 erwirtschaftete Brasilien einen Rekord- Außenhandelsüberschuss von 67 Milliarden Dollar. Zuletzt hatte aber ein Streik von Lastwagenfahrern wegen erhöhter Spritpreise das ganze Land lahmgelegt, Flughäfen hatten zudem kein Kerosin mehr.

Brasiliens Botschafter Mario Vilalva betonte, daher liege gerade im Ausbau des Schienennetzes großes Potenzial; statt mit Zügen wird in Brasilien fast alles auf der Straße transportiert. Hauptknackpunkt beim EU-Mercosur-Abkommen sei das Kapitel der Agrarexporte./ir/DP/tav