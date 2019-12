Regensburg (ots) - Donald Trump steht nun in den Geschichtsbüchern. Er ist erstder dritte US-Präsident seit Gründung der Vereinigten Staaten gegen den dasRepräsentantenhaus ein "Impeachment" beschlossen hat. Insofern ist der oftüberstrapazierte Begriff des "historischen Moments" mehr als angebracht. ZumalTrumps Nötigung einer fremden Nation, in die Wahlen der USA zu seinen Gunsten zuintervenieren, geradewegs ein Musterbeispiel für das ist, warum dieamerikanische Verfassung das Instrument der Amtsenthebung geschaffen hat. Dasssich das Geschehen nicht historisch anfühlt, liegt daran, wie Trump und seineVerteidiger das als Schutz vor korrupten Führern und Tyrannen erdachte"Impeachment" unterminiert haben. Statt kritischer Selbstreflexion inszenierensie ein parteiisches Spektakel, das die Amerikaner frustrieren soll. Auf derStrecke bleiben die unbestrittenen Fakten, die mehr als ein Dutzend, zum Teilvom Präsidenten ins Amt berufene Zeugen, bei den Anhörungen im Kongressdargelegt haben. Die Debatte vor der Abstimmung über das "Impeachment"illustrierte, wie sehr das Streben nach Wahrheit in Trumps Amerika schonabgedankt hat. Wie könnte es sonst sein, dass sich trotz überwältigenderBeweislage nicht ein einziger Republikaner im Kongress findet, der dieIntegrität der amerikanischen Demokratie verteidigt? Um nicht weniger als dasgeht es bei den beiden Anklagepunkten des "Machtmissbrauchs" und der"Behinderung der Aufklärung durch den Kongress". Unabhängig von der Partei desPräsidenten sollte es unter Patrioten unstrittig sein, keine Einmischung aus demAusland in die eigenen Wahlen zu dulden. Oder dass jemand 400 Millionen Dollaraus der Steuerkasse benutzt, von einer fremden Regierung einen persönlichenVorteil abzupressen. Statt den Anschlag auf amerikanische Grundwerte abzuwehren,erheben die Republikaner Verschwörungstheorien zur Staatsräson. Sie legitimierendas auf Lügen, Halbwahrheiten und Verdrehungen aufgebaute Parallel-UniversumTrumps, das in dem sechsseitigen Schreiben an Speakerin Pelosi am Vorabend derAbstimmung sein trauriges Manifest fand. Dass die Hälfte aller US-Bürgerinzwischen zugibt, richtige von falschen Informationen nicht mehr unterscheidenzu können, ist auch das Ergebnis der 13 000 Falschaussagen, die der Präsidentlaut Faktenprüfern in den vergangenen drei Jahren verbreitet hat. Ein Gift, dasser durch endloses Wiederholen via Twitter und Facebook in die Gesellschafteinträufelt. Die Harvard-Professoren Steven Levitzky und Daniel Ziblatt haben inBestseller "Wie Demokratien sterben", eindringlich vor einem solchen Szenariogewarnt. Die schleichende Unterminierung der Werte, der Institutionen und desRechts seien heute die größere Bedrohung für die Demokratie als einMilitärputsch. Deshalb ist so bedenklich, was Mehrheitsführer im Senat, MitchMcConnell, plant. Er macht nicht einmal ein Geheimnis daraus, keinen fairenProzess organisieren zu wollen. Stattdessen ergreift der Vormann derGeschworenen im Senat Partei und koordiniert eng mit dem Angeklagten. Er willeinen Schauprozess inszenieren, dessen Ergebnis schon heute feststeht:Freispruch trotz erdrückender Beweislage. Eine Verhöhnung der Verfassung.Speakerin Nancy Pelosi sollte die Anklagepunkte nicht an den Senat schicken,bevor dort ein fairer Prozess garantiert ist. Das "Impeachment" könnte so wieein Damoklesschwert über Trump schweben und diesem einen Freispruch nach einemSchauprozess verweigern. Auf diese Weise würden dann die Wähler im kommendenNovember zu den Geschworenen, die über die ultimative Amtsenthebung desPräsidenten mit ihrer Stimme entschieden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4474463OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell