Trumps Chaospolitik fordert Europa / Die EU darf nicht ohnmächtig zusehen, wie der US-Präsident die Lage im Mittleren Osten gefährlich verschärft. Diplomatie muss das Schlimmste verhindern.

Regensburg (ots) - Mit dem tödlichen Drohnenanschlag von Bagdad hat Donald Trumpinnenpolitisch erreicht, dass kaum noch einer über das Amtsenthebungsverfahrender Demokraten gegen ihn spricht. Zu Beginn des Wahljahres spielt der auf seineWiederwahl setzende Chef des Weißen Hauses die Karte der Konfrontation aus. Auchandere US-Präsidenten vor Trump haben mit dem Anheizen von Konflikten dieStimmung im Land zu ihren Gunsten beeinflusst. Gänzlich neu ist das, was derimmer noch mächtigste Mann der Welt gerade tut, also keineswegs. Und völligüberraschend kommt es auch nicht, wenn man sich nur an die Attacken der anderenSeite, etwa gegen US-Einrichtungen im Irak, erinnert. Außenpolitisch jedoch istdie von Trump verfügte Tötung des iranischen Generals, zugleich verbunden mitdem Tod von Irakern, verheerend. Die ohnehin brisante Lage im Mittleren Ostenwurde brandgefährlich verschärft. Der Iran - in dieser Region beileibe keineFriedensmacht, sondern mit schlimmen Terroristen verbandelt und oft genug ihrDrahtzieher sowie ihr Geld- und Auftraggeber - schreddert das mühsamausgehandelte Atomabkommen weiter. Und für den Westen wird der nicht mit demVölkerrecht zu vereinbarende Anschlag am Flughafen von Bagdad zu einer ernstenBelastungsprobe. Gleich zu Beginn des neuen Jahrzehnts fordert TrumpsChaospolitik im Mittleren Osten zugleich Europa in besonderer Weise heraus. Dennder alte Kontinent kann und darf nicht ohnmächtig zusehen, wenn Washington inunverantwortbarer Art und Weise Öl in ein Feuer gießt, das ohnehin bereits inder Region brennt. Wenn das Wenige an mühsam erreichter Stabilität im Irak nunauch noch zum Teufel geht, würden auch die Europäer unter der Instabilität,vielleicht sogar einem neuen Krieg, leiden. Zu befürchten wären neueFlüchtlingsströme, die sich auf den Weg gen Norden machen würden. Trump ist dasziemlich egal, die EU-Staaten - zumal Deutschland - träfe ein erneuter Exodusaus dieser Krisenregion jedoch ins Mark. Dass die diplomatischen Drähte jetztglühen und die Krisendiplomatie in Berlin, Brüssel, London oder ParisHochkonjunktur hat, um das Schlimmste zu verhindern, ist insofern nurfolgerichtig. Dabei hat die EU nicht nur wegen drohender Flüchtlinge, sondernauch wegen engerer wirtschaftlicher und politischer Kontakte zu Teheran undBagdad ein großes Interesse an einer Stabilisierung des Nahen und MittlerenOstens. Mit dem Anti-Kernwaffenvertrag mit dem Iran wurde die Tür zu normalenBeziehungen zum Mullah-Staat einen Spalt weit geöffnet. Trump hat diesen Pfadlängst verlassen, das Abkommen aufgekündigt und weiter an der Sanktionsschraubegedreht. Damit spielt er ausgerechnet den Hardlinern im Iran in die Hände, dienun nach Vergeltung und Rache schreien und außerdem unbedingt Atomwaffen habenwollen. Ruhig Blut und einen kühlen Kopf zu bewahren, fällt vor diesemHintergrund nicht leicht. Es ist aus Sicht der Europäer allerdings die einzigsinnvolle Antwort auf das Säbelrasseln und die Drohgebärden aus Washington undTeheran. Auch wenn die Distanzierung Berlins gegenüber Trumps Chaospolitik imMittleren Osten diplomatisch lau ausfiel, sollte bereits jetzt klar sein, kämees zur offenen militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran, dürftesich Trump nicht auf den Verteidigungsfall des Nato-Bündnisses berufen können.So wie Gerhard Schröder 2003 eine Beteiligung am Irak-Krieg von George W. Bush -die Wurzel des heutigen Übels - ablehnte, sollte die jetzige Bundesregierungklar machen, dass sich Deutschland an einem gefährlichen Kriegsabenteuer imMittleren Osten - diesmal gegen den Iran - keinesfalls beteiligen werde.