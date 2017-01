Mainz (ots) -Mit seiner Kritik an der Europäischen Union und Angela MerkelsFlüchtlingspolitik hat der designierte US-Präsident Donald Trumpwenige Tage vor seiner Amtseinführung erneut für Aufsehen gesorgt.Entsprechend gespannt blickt die politische Welt auf die feierlicheZeremonie, mit der der 45. US-Präsident am Freitag, 20. Januar 2017,in sein Amt eingeführt wird. Das "ZDF spezial: Amerikas neuerPräsident - Amtseinführung von Donald Trump" um 19.25 Uhr und das"heute-journal" um 22.45 Uhr berichten live aus Washington.Mit Blick auf das Kapitol, vor dem Trump den Amtseid ablegen wird,begrüßt "ZDF spezial"-Moderator Matthias Fornoff die Zuschauer zu der45-minütigen Live-Sendung aus der US-Hauptstadt. ZDF-Korrespondentengehen der Frage nach, welche Auswirkungen Trumps angekündigte Politikauf Amerika und die Welt haben wird. Anlässlich der Zeremonieberichten ZDF-Reporter über Reaktionen aus Brüssel, Moskau undPeking. Als Gesprächsgast im "ZDF spezial" ist Peter Rough, Expertefür Fragen der nationalen Sicherheit am Hudson Institut inWashington, D.C.Claus Kleber informiert die ZDF-Zuschauer am Freitag im"heute-journal" ab 22.45 Uhr ebenfalls live aus Washington. Neben denaktuellen Berichten von der Inauguration Donald Trumps bietet auchdas Nachrichtenmagazin Analysen und Hintergründe zu der nunbeginnenden Präsidentschaft. Neben Ulf Röller, dem Leiter desZDF-Studios in Washington, ist Claus Kleber zudem im Gespräch mitWolfgang Ischinger, Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, undRobert M. Kimmit, ehemaliger Botschafter der USA in Berlin undstellvertretender Finanzminister unter US-Präsident George W. Bush.Bereits zwei Tage vor der Amtseinführung, am Mittwoch, 18. Januar2017, 22.25 Uhr, berichtet das "auslandsjournal" mit ModeratorinAntje Pieper über Washington vor der Inauguration. US-KorrespondentinInes Trams beleuchtet, wie gespalten die Hauptstadt anlässlich derAmtseinführung des neuen Präsidenten ist: Die einen erhoffen sich vonDonald Trump die Rückkehr zu einstiger Größe, andere wollen mitzivilem Ungehorsam die Amtseinführung sabotieren.www.heute.dehttps://auslandsjournal.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfspezialPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell