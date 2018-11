"Trumpland: Warum halb Amerika seinen Präsidenten liebt" / Die Reportage von Steffen Schwarzkopf anlässlich der Midterm Elections in den USA am Dienstag, den 6. November um 22.20 Uhr auf WELT (FOTO)

Berlin (ots) -Am Dienstag finden die US-amerikanischen Midterm-Wahlen statt. IhrAusgang ist, nicht erst seit den oft turbulenten und manchmaltragischen Ereignissen der letzten Wochen, völlig ungewiss. Vieleprognostizieren einen krachenden Denkzettel für die Republikaner undDonald Trump. Doch es könnte, wie schon bei denPräsidentschaftswahlen 2016, anders kommen. Seit Jahresbeginn istSteffen Schwarzkopf kreuz und quer durchs Land gereist und hatversucht zu verstehen, warum so viele Amerikaner ihren Präsidentenverehren. Das Ergebnis dieser Reise ist seine Reportage "Trumpland",die WELT am Tag der US-Halbzeitwahlen ausstrahlt."Trumpland", das sind vor allem US-Bundesstaaten wie Texas, NewMexico und Arizona, Regionen mit einer Grenze zum südlichenUS-Nachbarn Mexiko. Dort findet sich vielerorts der harte Kern derTrump-Wählerschaft, die auf ihr Idol auch nach zwanzig chaotischenund skandalgesättigten Monaten im Weißen Haus nichts kommen lässt.Aber Trump-Fans gibt es natürlich auch andernorts, in Marylandgenauso wie in Indiana, in Pennsylvania, und selbst in Washington,D.C. Und es sind keineswegs immer nur die "weißen alten Männer", diesich von Donald Trump begeistern lassen, wie unser Reporter beivielen Begegnungen feststellte.Schwarzkopf hat auf seiner Reise durch ein bemerkenswertvielschichtiges Land eine Menge erlebt und gesehen:Wahlkampfkundgebungen und Musikfestivals, Rodeos und Paraden,Mega-Church-Gottesdienste und endlose Highways. Und er hat mit denMenschen geredet, die in "Trumpland" leben - geistig wie geografisch."Trumpland: Warum halb Amerika seinen Präsidenten liebt"Dienstag, den 6. November um 22.20 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24Doku und in der Mediathek: www.welt.de/mediathekINSIDE USA - der Reporterpodcast von WELTTrumpland - Teil 1 und 2www.welt.de/podcasts/insideusa und überall, wo es Podcasts gibtPressekontakt:Josephine HedderichProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 1511 8539734josephine.hedderich@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell