Trumpf vs. Biden II: Letzte Präsidentschaftsdebatte des Jahres 2020!

Im Vorfeld der U.S.-Wahlen 2020 am 3. November findet am Donnerstagabend die letzte Präsidentschaftsdebatte statt. Die Debatte kann unter anderem auf You Tube in verschiedenen Kanälen verfolgt werden.

Endspurt im Präsidentschaftskampf!

Präsident Donald Trump und der ehemalige Präsident von VIce, Joe Biden, werden erst zum zweiten Mal in diesem Jahr debattieren. Die 90-minütige Debatte soll gegen 21.00 Uhr ET beginnen. Die Debatte findet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung