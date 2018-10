Trumpf gibt Zahlen für vergangenes Geschäftsjahr bekannt

STUTTGART/DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf wird am Donnerstag seine Jahreszahlen für das vergangene Geschäftsjahr bekanntgeben.



Die dazu geplante Pressekonferenz jedoch fällt aus: Das Unternehmen trauert um den ehemaligen Chef Berthold Leibinger, der am Dienstag gestorben war. Leibinger hatte Trumpf Stück für Stück in den Besitz seiner Familie gebracht und zu einem der Weltmarktführer für industrielle Laser-Systeme gemacht.

Das Geschäftsjahr 2017/2018 (30. Juni) dürfte das beste in der bisherigen Unternehmensgeschichte sein. "In vielen Märkten haben wir unsere Planung übertroffen", hatte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller bereits im Juli gesagt. Demnach hat das Unternehmen mit Sitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) seinen Umsatz im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um eine halbe Milliarde auf rund 3,6 Milliarden Euro gesteigert. Wie viel davon unterm Strich als Gewinn übrig blieb, hatte Trumpf bislang noch nicht offengelegt. Trumpf beschäftigte Stand Juli weltweit rund 13 500 Mitarbeiter, davon mehr als 6700 davon in Deutschland./sax/DP/jha