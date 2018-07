Trump zufrieden mit Gipfeltreffen mit Putin

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin geäußert.



"Der Dialog ist sehr gut verlaufen", sagte Trump am Montag in Helsinki bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. "Ein produktiver Dialog ist nicht nur gut für die Vereinigten Staaten und Russland, sondern für die Welt."

Trump und Putin waren am Montag rund zwei Stunden zu einem Vier-Augengespräch in der finnischen Hauptstadt zusammengekommen. Anschließend hatten die beiden Präsidenten ihr Treffen in größerer Runde fortgesetzt. Daran nahmen unter anderem auch die Außenminister Mike Pompeo und Sergej Lawrow teil./cy/DP/jha