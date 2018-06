Trump wirbt weiter für G8 mit Russland

QUÉBEC (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine Wiederaufnahme Russlands in die Gruppe führender Industrienationen geworben.



Trump sagte, er hielte das für einen echten Gewinn. Es wäre gut für Russland und gut für die USA, spreche man doch über den Weltfrieden, sagte Trump am Samstag am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Die Gruppe sei bedeutsamer, wenn Russland dabei sei.

Trump hatte eine Wiederaufnahme Russlands kurz vor seiner Abreise nach Kanada aufgebracht. Die G7 hätten darüber diskutiert, sagte Trump am Samstag. Bereist am Freitag hatten Staats- und Regierungschefs aber zum Ausdruck gebracht, dass sie Trumps Vorschlag nicht unterstützen.

Russland war 2014 wegen der Annexion der Krim aus den G8 ausgeschlossen worden. Trump sagte, es sei die Schuld seines Vorgängers Barack Obama, dass die Krim verloren gegangen sei. Russlands Präsident Wladimir Putin nannte er nicht./ki/DP/he