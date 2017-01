Trump will wieder grünes Licht für gestoppte Öl-Pipelines geben

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will zwei umstrittene Pipeline-Projekte wieder aufnehmen, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hatte.



Trump unterzeichnete am Dienstag entsprechende Anordnungen.

Es geht zum einen um die Keystone Pipeline, die von Kanada in die USA führt. Diese und andere Leitungen des Unternehmens TransCanada sollten täglich bis zu 830 000 Barrel aus Teersand gewonnenes Öl durch die USA bis zur Küste in Texas pumpen.

Die zweite Pipeline ist in North Dakota und soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen in den Staat Illinois transportieren. Die geplante Route führt an einem Indianerreservat entlang. Als Unternehmer hatte Trump kräftig in die Pipeline-Betreiberfirma ETP.N und eine Holding (Phillips 66) investiert.

Gegen beide Projekte hatte es monatelangen Widerstand auch von Umweltschützern gegeben. Trump sticht mit seiner Entscheidung in ein Wespennest./ki/DP/he