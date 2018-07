Trump will über Zukunft von Nafta erst nach November-Wahl entscheiden

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die ins Stocken geratenen Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta nicht vor der US-Parlamentswahl am 8. November beenden. Das sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News.



Er wolle mit Nafta "bis nach der Wahl warten", sagte Trump.

Der Präsident hatte das Abkommen mit den Nachbarn Mexiko und Kanada, das Grundlage für eine der größten Freihandelszonen der Welt ist, grundsätzlich in Frage gestellt. Die aufgenommenen Neuverhandlungen standen mehrfach kurz vor dem Abbruch. Trump favorisiert Einzelabkommen mit beiden Ländern.