BIARRITZ (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben vor, demnächst nach Deutschland zu kommen. Der Besuch solle "sehr bald" stattfinden, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des G7-Gipfels im französischen Biarritz. "I have German in my blood", fügte er hinzu.

Trump war während seiner Amtszeit bisher erst zwei Mal in Deutschland. Ein Besuch fand anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg statt, der andere war ein überraschenden Zwischenstopp auf der Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz, der im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt war. Dazu, wann genau sein möglicher Deutschland-Besuch stattfinden soll, machte Trump zunächst keine Angaben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur