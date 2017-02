Trump will nicht am traditionellen Korrespondenten-Dinner teilnehmen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump will nicht am traditionellen Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus teilnehmen. "I will not be attending the White House Correspondents` Association Dinner this year", schrieb Trump auf Twitter. "Please wish everyone well and have a great evening!" Gründe für seine Absage nannte er nicht.

Das jährliche Dinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten soll in diesem Jahr am 29. April stattfinden. Im Mittelpunkt steht in der Regel eine Rede des amtierenden US-Präsidenten. Trump hatte die Medien zuletzt wiederholt angegriffen. Am Freitag hatte er in einer Rede auf einem Treffen der Konservativen in Washington erklärt, US-Medien erfänden Geschichten und dächten sich Quellen aus. Kurz darauf war Vertretern mehrerer Medien die Teilnahme an einer Presserunde im Weißen Haus verwehrt worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur