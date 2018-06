Trump will Trennung von Migrantenfamilien stoppen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die umstrittene Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko in Kürze beenden zu wollen. Er werde "bald etwas unterzeichnen", um diese Praxis zu stoppen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Welche Art von Dokument er unterzeichnen will, ließ der US-Präsident aber offen.

"Wir wollen Familien zusammen lassen", sagte er. Hintergrund ist die Praxis der US-Behörden, illegal ins Land kommende Menschen zu inhaftieren und von ihren Kindern zu trennen. Mehr als 2.300 Kinder wurden laut Behördenangaben so seit Mai von ihren Eltern getrennt. Dies war von allen Seiten und auch international scharf kritisiert worden. Für Donnerstag war im US-Repräsentantenhaus eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf geplant, mit dem die Praxis beendet werden könnte.

