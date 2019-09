Trump will Sanktionen gegen den Iran 'bedeutend verstärken'

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Sanktionen gegen den Iran "bedeutend verstärken". Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter.



/btz/DP/jha