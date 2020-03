Trump will Ölpreisrückgang mit Putin besprechen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump will mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über den drastischen Verfall des Ölpreises sprechen.



Auch der Konflikt zwischen Russland und Saudi-Arabien solle bei dem Telefonat thematisiert werden, sagte Trump am Montag im Gespräch mit dem Nachrichtensender Fox News. "Die haben beide verrückt gespielt", sagte er über die zwei Länder, deren Disput den Ölpreis zuletzt zusätzlich in den Keller gedrückt hat. Dabei spielt allerdings auch der große Einbruch der Nachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie eine große Rolle.

Trump erklärte, er wolle nicht, dass die Ölindustrie Pleite gehe. Die USA sind inzwischen ebenfalls ein sehr großer Öl- und Gasproduzent. Analysten zufolge können die meisten amerikanischen Produzenten bei den gegenwärtigen Marktpreisen jedoch nicht rentabel produzieren. Anders als in Russland und Saudi-Arabien sind die meisten Ölförderer in den USA unabhängig vom Staat, weswegen sie bei anhaltenden Verlusten wohl bald die Produktion drosseln dürften.

Die Ölpreise waren am Montag nochmals deutlich gefallen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent gab auf gut 23 US-Dollar nach - der tiefste Stand seit November 2002. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel auf rund 20 Dollar./shg/DP/fba