Trump will Entscheidung zu Klimaabkommen am Donnerstag verkünden

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine mit Spannung erwartete Entscheidung verkünden, ob die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen.



Er werde seine Entscheidung um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) im Rosengarten des Weißen Hauses bekanntgeben, schrieb Trump am Mittwochabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatten sich Anzeichen verdichtet, dass der Republikaner das historische Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Trump könnte den langwierigen Prozess eines Rückzugs aus dem Pariser Abkommen anschieben, aber auch aus der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten, die seit 1994 in Kraft ist. Letzteres wäre ein noch radikalerer Schritt./hma/DP/zb