Trump will 20-Prozent-Strafzoll für Produkte aus Mexiko einführen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump will einen Strafzoll in Höhe von 20 Prozent auf Produkte, die aus Mexiko importiert werden, erheben. Damit solle der Bau der geplanten einer Mauer an der grenze zum Nachbarland finanziert werden, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am Donnerstag mit. Trump hatte am Mittwoch mit einem entsprechenden Erlass den Mauerbau eingeleitet.

Damit will er unter anderem die illegale Einwanderung stoppen. Der US-Präsident hatte bereits im Wahlkampf mehrfach betont, Mexiko werde für die Mauer zahlen. Die mexikanische Regierung lehnt das ab.

