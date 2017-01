Trump weist Vorwurf der Einflussnahme durch Russland zurück

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Vorwurf einer Einflussnahme durch Russland zurückgewiesen. "Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!", twitterte Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit).

Seinen Gegnern warf er in einer weiteren Mitteilung mit, "Fake News" zu verbreiten. "Intelligence agencies should never have allowed this fake news to `leak` into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?", so Trump über Twitter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur