Trump warnt irakische Führung vor großem Einfluss des Irans

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die irakische Führung vor einem wachsenden Einfluss des Irans auf die Politik des Landes gewarnt.



Die Menschen im Irak wollten nicht vom Iran "dominiert und kontrolliert" werden, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Letztlich sei es die Angelegenheit der Iraker, räumte er ein. Aber: In den letzten 15 Jahren habe der Iran immer mehr Einfluss im Irak gewonnen, was vielen Irakern missfalle. "Das wird nie gut ausgehen", warnte Trump. Der iranische General Ghassem Soleimani war in der Nacht zum Freitag durch einen US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden./jbz/DP/nas