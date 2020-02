Trump warnt in Rede zur Lage der Nation vor Sozialismus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation vor einer "sozialistischen Übernahme" in Amerika gewarnt.



Seine politischen Gegner arbeiteten daran, private Krankenversicherungen abzuschaffen und den Patienten ihre Ärzte wegzunehmen, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Kongress. "Wir werden es niemals zulassen, dass Sozialismus das amerikanische Gesundheitswesen zerstört."

Kurz zuvor hatte der US-Präsident schon in Bezug auf seine Unterstützung des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó gesagt: "Sozialismus zerstört Nationen, aber erinnern Sie sich immer daran, dass Freiheit die Seele vereint." Das US-Staatsoberhaupt hatte in der Vergangenheit wiederholt davor gewarnt, dass die Demokraten den Sozialismus in den USA einführen wollten.

Bei dem Auftritt vor dem Kongress handelte es sich um Trumps dritte Rede zur Lage der Nation. Sie stand unter dem Motto "Das große amerikanische Comeback"./scb/DP/zb