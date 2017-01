Trump unterschreibt erste Dienstanweisungen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat eine Stunde nach seiner Amtsübernahme die ersten "Presidential Orders" unterschrieben. Nancy Pelosi, Vorsitzende der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus war dabei anwesend, ebenso wie der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, der ebenfalls als Trump-Kritiker gilt. Bei den unterzeichneten Dokumenten handelte es sich dem Vernehmen nach um Routineanweisungen, die unter anderem das Personal im Weißen Haus und das Kabinett betreffen.

Trump hatte auch angekündigt, Obamacare so schnell wie möglich zu stoppen und durch ein anderes Gesundheitssystem zu ersetzen. Wann er dies tun will, war aber noch unklar. Die Obamas verließen unterdessen mit einem Hubschrauber die US-Hauptstadt. Bei einem Zwischenstopp auf der Andrews Air Force Base südöstlich von Washington wandte sich Obama in einer Rede an seine früheren Mitarbeiter, bevor er in den Urlaub weiterflog.

Foto: über dts Nachrichtenagentur