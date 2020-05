Freiburg (ots) - Dass russische Militärflugzeuge US-Territorium überwachen dürfen, so wie amerikanische russisches, war für umsichtige Strategen nach Ende des Kalten Krieges ein Schritt, Vertrauen wachsen zu lassen. Trump sieht darin eine Einschränkung der nationalen Souveränität. Vertrauensbildende Maßnahmen sind für ihn Relikte. China, Amerikas großer Rivale, ist bei all dem nicht einbezogen. Solange sich daran nichts ändert, fühlen sich auch die USA an nichts mehr gebunden. http://www.mehr.bz/khs144pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4604028OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell