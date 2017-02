Trump und Mexiko - die wichtigsten Fakten zum Handelsstreit

Berlin/Mexiko-Stadt (ots) - Seitdem der neue US-Präsident DonaldTrump im Amt ist, haben die Spannungen zwischen den USA und Mexikoerheblich zugenommen. Neben dem Bau einer Grenzmauer geht es vorallem um die Einschränkung des Freihandels zwischen den beidenLändern. Doch welche Handlungsmöglichkeiten hat der neue Präsident?Welche Rolle spielen das Freihandelsabkommen NAFTA und die WTO? Undwelche Konsequenzen haben die beiden Länder im Fall von neuenHandelsbarrieren zu erwarten?Da die mexikanische Regierung die Kostenübernahme für den Baueiner Grenzmauer ablehnt, wurde von Trump-Mitarbeitern ein Strafzollvon 20 Prozent auf alle Importe aus Mexiko als möglicheFinanzierungsform ins Spiel gebracht. Auch die Aufkündigung von NAFTAwird durch den US-Präsidenten offenbar ernsthaft in Erwägung gezogen.Doch selbst wenn Trump NAFTA infrage stellt, müssen die angedrohtenZollmaßnahmen bis zu einem Austritt der USA oder dem Abschluss einerNeuverhandlung unter den aktuellen Regeln des Vertrags betrachtetwerden. Sollten Abgaben erhoben werden, kann Mexiko die USA vor einemNAFTA-Schiedsgericht verklagen und gegebenenfalls seinerseits Zölleeinführen. "Das wäre im Übrigen nicht die erste Klage. Seit Bestehendes Abkommens gibt es immer wieder Streitigkeiten zwischen denPartnern, beispielsweise wegen hoher mexikanischer Zuckerexporte zuvermeintlichen Dumpingpreisen in die USA oder der Weigerung vonUS-Behörden, mexikanische Lkw über die Grenze zu lassen", sagtFlorian Steinmeyer von Germany Trade & Invest in Mexiko.Für die Einführung von Zöllen ist der US-Kongress zuständig, derHandelsbarrieren traditionell kritisch gegenübersteht. Allerdingskönnte der US-Präsident einen Notstand ausrufen, der sich auf diewirtschaftlichen Umstände des Landes bezieht. Da die USA Mitglied derWelthandelsorganisation (WTO) sind, würden nach einem NAFTA-Austrittdie WTO-Handelsregelungen gelten. Strafzölle könnten die USA nurgeltend machen, wenn sie beweisen könnten, dass durch die Kfz-Importedie eigene Industrie in ihrer Existenz gefährdet ist oder es sich umImporte zu Dumpingpreisen handelt. Der Nachweis eines oder mehrererdieser Sachverhalte ist unwahrscheinlich.Für Mexiko steht laut Steinmeyer potenziell mehr auf dem Spiel:"Ein bedeutender Teil der Wirtschaft ist auf den Export ausgerichtet.Die Ausfuhrquote des Landes liegt bei 33 Prozent, weit höher als inden USA mit acht Prozent." Rund 80 Prozent der mexikanischen Exportegehen an den nördlichen Nachbarn. Andererseits würden höhere Zölleauch an der US-Wirtschaft nicht spurlos vorbeigehen. Mexiko ist nachKanada der zweitwichtigste Absatzmarkt US-amerikanischer Produkte.Besonders eng sind die Wertschöpfungsketten im Kfz-Sektor miteinanderverflochten. Teurere Kfz-Teile aus Mexiko würden letztendlich dieAutobauer in den USA treffen und die Preise für Pkw in die Höhetreiben. Sollten die USA tatsächlich Importabgaben einführen, könnteMexiko ebenfalls mit Zöllen auf landwirtschaftliche Güter wie Mais,Schweinefleisch und Fruktose reagieren. Bei diesen Waren ist Mexikoder wichtigste US-Kunde. Zudem würden die Maßnahmen stark dieländlichen Gebiete der USA treffen, in denen der Anteil derTrump-Anhänger besonders hoch ist.Weitere Informationen zu Mexiko: https://www.gtai.de/MexikoWeitere Informationen zu den USA: https://www.gtai.de/USAPressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151Esad.Fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell