Trump und Kim vereinbaren Gespräche auf Arbeitsebene

PANMUNJOM (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben sich bei ihrem historischen Treffen an der innerkoreanischen Grenze darauf verständigt, die Gespräche beider Länder wieder aufzunehmen.



In den nächsten Wochen sollen Arbeitsgruppen auf beiden Seiten gegründet werden. Die US-Gruppe werde von Außenminister Mike Pompeo zusammengesetzt.

Die USA streben die vollkommene Atomabrüstung Nordkoreas an. Außerdem wird von den USA und auch von Südkorea ein offizieller Friedensschluss in Korea angestrebt. Über welche Einzelheiten die Arbeitsgruppe zuerst sprechen sollen, sagte Trump zunächst nicht. Er machte deutlich, dass die umfangreichen Sanktionen gegen Nordkorea weiter in Kraft bleiben.

Der US-Präsident bezeichnete sein Treffen mit Kim an der Grenze als "legendären Moment". Trump hatte als erster US-Präsident im Amt nordkoreanischen Boden betreten und war anschließend zu einer knapp einstündigen Unterredung mit Kim zusammengekommen./dm/DP/fba