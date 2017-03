Trump und Chinas Staatschef Xi wollen sich bald treffen

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wollen sich bald treffen.



"Beide Seiten stehen in engem Kontakt", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Dienstag in Peking auf Journalistenfragen nach einem Gipfel. Es sei wichtig, "den Austausch zu verstärken".

Die Planungen liefen, ein Termin müsse noch festgelegt werden, sagte auch Trumps Sprecher Sean Spicer am Montag in Washington. Berichte, wonach ein zweitägiges Treffen ab dem 6. April in Trumps Golfclub Mar-a-Lago in Florida stattfinden soll, wurden aber nicht bestätigt.

In einem Telefonat mit Xi hatte Trump im Februar versichert, sich an die "Ein-China-Politik" halten zu wollen, die er anfangs noch in Frage gestellt hatte. Mit der Doktrin fordert Peking, dass kein Land offizielle Beziehungen zu der demokratischen Inselrepublik Taiwan unterhalten darf, die Peking nur als abtrünnige Provinz betrachtet.

Im Wahlkampf hatte Trump auch mit Hinweis auf Handelsungleichgewichte und Chinas Wechselkurspolitik angedroht, hohe Strafzölle verhängen zu wollen. Seit dem Telefonat mit Xi war davon auch keine Rede mehr. Details eines Gipfels könnte Außenminister Rex Tillerson bei einem Besuch am Wochenende in Peking klären. Auf seiner ersten Asienreise wird Tillerson zuvor auch Südkorea und Japan besuchen.