Trump twittert weiter auf privatem Account

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Keine volle Stunde nach Übernahme der Amtsgeschäfte hat US-Präsident Donald Trump seinen ersten Tweet abgesetzt - wie gehabt über seinen privaten Twitter-Account. "Today we are not merely transferring power from one Administration to another, or from one party to another – but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the American People", schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst. Es folgten weitere Auszüge aus seiner Antrittsrede.

Gleichzeitig übernahm Trump die Kontrolle über den Twitter-Account mit dem Kürzel POTUS, der seit Obamas-Amtszeit das offizielle Twitter-Benutzerkonto des US-Präsidenten ist. Sämtliche Twitter-Nachrichten Obamas wurden, wie schon vorher vom Weißen Haus angekündigt, gelöscht. Der POTUS-Account hat allerdings "nur" 3,7 Millionen Follower, während Trumps eigener Twitter-Account unter dem Benutzernamen "Realdonaldtrump" 20,6 Millionen Nutzer direkt erreicht.

