Trump trommelt nach Londoner Vorfällen wieder für Einreisesperre

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat in Zusammenhang mit den Vorfällen in London wieder für einen von ihm geforderten Einreisestopp für Muslime aus bestimmten Ländern geworben. "We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!", schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Unmittelbar davor teilte er über Twitter einen Link zu einem Bericht über die Vorfälle in London, in denen von einem möglichen Terroranschlag die Rede ist. Offiziell hatte die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Einschätzung der Vorfälle veröffentlicht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur