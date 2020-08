Trump tritt persönlich bei Parteitag auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach seiner formellen Nominierung als Kandidat überraschend persönlich beim Parteitag der Republikaner aufgetreten.



Mit Blick auf die Wahl am 3. November sagte der 74-Jährige am Montag vor den Delegierten in der Halle in Charlotte (North Carolina): "Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes." Der Auftritt war zuvor nicht angekündigt worden.

Zum Auftakt des Treffens hatten die Delegierten Trump formell nominiert. Vergangene Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) zu ihrem Kandidaten gekürt./cy/DP/nas