Trump trifft zum G20-Auftakt Gastgeber Macri

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag vor dem Auftakt zum G20-Gipfel in Buenos Aires mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri getroffen.



Bei dem Arbeitsfrühstück sollte es unter anderem um die Flüchtlingskrise in Südamerika sowie um US-Investitionen in das von einer Wirtschaftskrise geschüttelte Argentinien gehen, sagte Macri. Die USA seien eine große Hilfe in der Krise gewesen.

Trump betonte die guten persönlichen Kontakte zur Familie des einstigen Geschäftsmannes Macri. "Er ist seit langem ein guter Freund."

Das ebenfalls für Freitag geplante Treffen Trumps mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hängt allerdings in der Schwebe. Merkel wird nach einer Flugzeugpanne erst am Abend verspätet mit einer Linienmaschine in Buenos Aires eintreffen.

Trump wird sich am Freitag noch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe treffen. Später soll auch Indiens Premierminister Narendra Modi hinzugezogen werden. In dem Dreierkreis könnte es auch um die internationale Durchsetzung der US-Sanktionen gegen die iranische Ölwirtschaft gehen. Beide Länder gehören zu den Hauptabnehmern iranischen Öls und sind gegenwärtig gemeinsam mit sechs weiteren Ländern von den scharfen US-Sanktionen ausgenommen./dm/DP/stk