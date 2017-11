WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat einen "Fake-News-Pokal" vorgeschlagen. "We should have a contest as to which of the Networks, plus CNN and not including Fox, is the most dishonest, corrupt and/or distorted in its political coverage of your favorite President (me). They are all bad", schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Der Gewinner würde den "Fake-News-Pokal" erhalten, so Trump. Die Reaktionen auf Twitter waren sehr unterschiedlich: "Your Twitter account would win", schrieb einer der Nutzer, während andere mit "PLEASE DO THIS!!!" oder "Let`s do it!" auf Trumps-Tweet reagierten. Ein anderer startete in seinem Kommentar sogar eine Umfrage: "Most dishonest? CNN, FOX, NBC or CBS", gegen 18 Uhr führte Fox mit 60 Prozent der Stimmen, vor CNN mit 32 Prozent. Insgesamt hatten zu diesem Zeitpunkt 7.443 Twitter-Nutzer abgestimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur