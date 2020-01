Trump rüstet rhetorisch ab / Der US-Präsident unterlässt martialische Drohungen gegen den Iran. Auch Teheran will keinen offenen Krieg riskieren. Leitartikel von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Dass der amerikanische Präsident wenige Stunden nach demiranischen Raketenangriff auf US-Militärstützpunkte im Irak fast schon eine ArtFriedensbotschaft an Teheran richtete, gehört offenbar zu den seltsamenWendungen in diesem weiterhin brandgefährlichen Konflikt im Mittleren Osten. Alserste Reaktion auf den Vergeltungsschlag hatte Donald Trump gar getwittert,alles sei gut. Statt harter Worte an die Adresse des Mullah-Regimes beschwor ergestern nun eine Zukunft in Harmonie mit dem Iran. Die USA seien bereit, Friedenzu stiften, versichert der Chef des Weißen Hauses. Man reibt sich verwundert dieAugen. Doch Trump ist offenbar darum bemüht, die Eskalationsschraubezurückzudrehen. Aller martialischer Rhetorik beider Seiten in den vergangenenTagen zum Trotz wollen weder Washington noch Teheran einen offenen Krieg. Auchwenn es der Logik zu widersprechen scheint, können die Raketenangriffe als einInstrument der Deeskalation, der Mäßigung verstanden werden. Dafür spricht, dasswohl keine Opfer der Angriffe zu beklagen sind. Teheran hatte, bevor die Raketenabgefeuert wurden, die Gegenseite im Irak über verschiedene Kanäle informiert,so dass man sich darauf einstellen konnte. Auch die im Irak eingesetztenBundeswehrsoldaten blieben so unverletzt. Ein solches Vorgehen ist ziemlichungewöhnlich. Es zeigt vor allem, dass der Iran zwar auf die Tötung des GeneralsSoleimani durch eine US-Drohne mit Vergeltung reagiert, es gleichwohl aber nichtzum Äußersten kommen lassen will. Das war aus der Sicht Teherans gewissermaßeneine Vergeltung mit Augenmaß . Doch gut ist deshalb noch lange nichts in derKrisenregion des Mittleren Ostens. Die Lage bleibt äußerst brisant und zugleichverworren und unübersichtlich. Seit der Tötung von General Soleimani - derbeileibe kein Friedensengel war und dem viele terroristische Aktionen zur Lastgelegt werden - über dem Iran scheint ohnehin ein Unglück nach dem anderenhereinzubrechen. Von der Massenpanik bei der Beerdigung des Generals mitzahlreichen Toten, einem Erdbeben bis zum Absturz eines ukrainischen Flugzeugsin der Nähe der iranischen Hauptstadt. Noch gibt es zur Ursache für dasFlugzeugunglück, bei dem offenbar alle Passagiere und Besatzungsmitgliederstarben, nur Spekulationen. Allerdings drängen sich Parallelen auf zum Absturzdes Fluges MH17 vom Juli 2014 über der Ostukraine, bei dem fast 300 Menschen denTod fanden. Ob im aktuellen Fall "nur" ein technischer Defekt der Grund für dieKatastrophe war oder die Maschine von einer Rakete getroffen wurde, müssen dieweiteren Untersuchungen zeigen. Trump wiederum hat gestern eine ArtDoppelstrategie in seiner Iranpolitik verkündet. Einerseits geißelte er denmühsam ausgehandelten Atom-Deal mit Teheran als völlig unzureichend, weshalb eraus dem Abkommen ausgestiegen sei. Er forderte die westlichen Verbündeten erneutauf, von dem Vertrag zurückzutreten. All das war nicht neu. Andererseits liesdagegen aufmerken, wie der US-Präsident die Nato-Partner in die Pflicht nahm,sich weit stärker in der Krisenregion am Golf zu engagieren. Trumps Forderungdürfte von Berlin, Paris bis London keine Beifallsstürme auslösen.Richtigerweise wurden jedoch zahlreiche der eingesetzten Bundeswehrsoldaten ausdem Irak abgezogen. Ihr Einsatz, vor allem zur Luftaufklärung sowie zurAusbildung irakischer Soldaten - und damit zur Stabilisierung des Landes -sollte dennoch weitergehen. Interessant übrigens auch, was Trump nicht sagte:Die lange Zeit von Washington erhobene Forderung nach einem Regimewechsel imIran erwähnte er mit keiner Silbe.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4487039OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell