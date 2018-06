Trump reagiert kalt auf Macron und Trudeau

QUÉBEC (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor dem Gipfel sieben wichtiger Industriestaaten kühl und abweisend auf Kritik aus Kanada und Frankreich reagiert.



"Bitte sagt Premierminister (Justin) Trudeau und Präsident (Emmanuel) Macron, dass sie die Vereinigten Staaten mit massiven Zöllen und anderen (...) Handelshemmnissen belegen", schrieb Trump in der Nacht zu Freitag auf Twitter. Ironisch fügte er hinzu, er freue sich darauf, sie heute in La Malbaie zu sehen. In Kanada beginnt an diesem Freitag das zweitägige Treffen der G7. Angesichts kaum überbrückbarer Gegensätze droht ein Bruch des Bündnisses. Macron und Trudeau hatten Trump für seine harte Haltung beim Handel und in anderen internationalen Fragen kritisiert./ki/DP/zb