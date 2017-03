Trump nimmt Handelsbeziehungen unter die Lupe - Dekret unterzeichnet

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will angesichts des hohen US-Handelsdefizits sämtliche Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern auf den Prüfstand stellen.



Dazu unterzeichnete Trump am Freitag in Washington ein Dekret. Trump wirft Deutschland und anderen Ländern unfaire Handelspraktiken zu Lasten der USA vor.

Untersucht werden sollen nun etwaige Verletzungen von Handelsverträgen. Handelsminister Wilbur Ross sprach von einem "neuen Kapitel" in den Handelsbeziehungen der USA.

Die US-Regierung will außerdem Dumping-Vorwürfe untersuchen lassen, etwa gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten. Tausende Jobs in den USA seien deswegen verloren gegangen, sagte Trump. Diejenigen, die Regeln gebrochen hätten, würden die Konsequenzen tragen./hoe/DP/stb