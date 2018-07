Trump lobt sich für US-Wirtschaftswachstum

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht sich angesichts des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal in seiner Politik bestätigt.



Trump nannte am Freitag in Washington seine Steuerreform, die Aufhebung von Regulierungen und sein Vorgehen im Handelsstreit. Die Exporte der USA seien um 20 Prozent gestiegen, das Handelsdefizit um 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Dollar) gesunken.

Das Wirtschaftswachstum hatte sich im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. In den Monaten April bis Juni habe die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um auf das Jahr hochgerechnete 4,1 Prozent zugelegt, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014.

Nach den Worten von Trump sind die Zahlen nachhaltig und keine einmalige Angelegenheit. Die USA hätten in der Wirtschaft eine "Wende von historischer Dimension" hingelegt. Die ganze Welt würde die USA um ihre Wirtschaft beneiden, sagte Trump./da/DP/nas