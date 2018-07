Trump lobt Militärzusammenarbeit mit Russland

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin die Militärzusammenarbeit beider Länder gelobt.



"Unsere Militärs kommen gut miteinander aus", sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach den Gesprächen in Helsinki. Russland habe in einigen Aspekten geholfen, es gebe koordinierte Aktionen. Die Armeen kämen besser miteinander zurecht als die Politiker beider Länder, sagte Trump./dm/DP/jha